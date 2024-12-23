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سعر Wanna Bot (WANNA) المباشر لليوم هو USD 0.01632117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.68K . يتم تحديث سعر WANNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wanna Bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.94 - تغيير سعر Wanna Bot خلال اليوم هو -2.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.91M

أداء سعر Wanna Bot (WANNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wanna Bot مقابل USD هو $ -0.00036597072837187 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wanna Bot مقابل USD هو $ -0.0017795559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wanna Bot مقابل USD هو $ +0.0003789171 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wanna Bot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00036597072837187 -2.19% 30 يوم $ -0.0017795559 -10.90% 60 يوم $ +0.0003789171 +2.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wanna Bot (WANNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wanna Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01619994$ 0.01619994 $ 0.01619994 24 ساعة مرتفع $ 0.01678192$ 0.01678192 $ 0.01678192 عالية طوال الوقت $ 0.061015$ 0.061015 $ 0.061015 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.19% تغير السعر (7 أيام) -19.33%

معلومات سوق Wanna Bot (WANNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: