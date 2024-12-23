سعر Wanna Bot (WANNA)
سعر Wanna Bot (WANNA) المباشر لليوم هو USD 0.01632117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.68K. يتم تحديث سعر WANNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wanna Bot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.94
- تغيير سعر Wanna Bot خلال اليوم هو -2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.91M
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خلال اليوم، كان سعر Wanna Bot مقابل USD هو $ -0.00036597072837187 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wanna Bot مقابل USD هو $ -0.0017795559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wanna Bot مقابل USD هو $ +0.0003789171 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wanna Bot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00036597072837187
|-2.19%
|30 يوم
|$ -0.0017795559
|-10.90%
|60 يوم
|$ +0.0003789171
|+2.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wanna Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.19%
-19.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi
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