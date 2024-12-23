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سعر Wanaka Farm (WANA) المباشر لليوم هو USD 0.00396084 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 687.29K . يتم تحديث سعر WANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wanaka Farm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 345.73 - تغيير سعر Wanaka Farm خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 173.52M

أداء سعر Wanaka Farm (WANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wanaka Farm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wanaka Farm مقابل USD هو $ +0.0014683495 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wanaka Farm مقابل USD هو $ +0.0012745317 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wanaka Farm مقابل USD هو $ +0.0009521741329096385 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.28% 30 يوم $ +0.0014683495 +37.07% 60 يوم $ +0.0012745317 +32.18% 90 يوم $ +0.0009521741329096385 +31.65%

تحليل سعر Wanaka Farm (WANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wanaka Farm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00390462$ 0.00390462 $ 0.00390462 24 ساعة مرتفع $ 0.00399453$ 0.00399453 $ 0.00399453 عالية طوال الوقت $ 6.15$ 6.15 $ 6.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -15.45%

معلومات سوق Wanaka Farm (WANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: