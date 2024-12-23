سعر Wanaka Farm (WANA)
سعر Wanaka Farm (WANA) المباشر لليوم هو USD 0.00396084. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 687.29K. يتم تحديث سعر WANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wanaka Farm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 345.73
- تغيير سعر Wanaka Farm خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 173.52M
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خلال اليوم، كان سعر Wanaka Farm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wanaka Farm مقابل USD هو $ +0.0014683495 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wanaka Farm مقابل USD هو $ +0.0012745317 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wanaka Farm مقابل USD هو $ +0.0009521741329096385 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ +0.0014683495
|+37.07%
|60 يوم
|$ +0.0012745317
|+32.18%
|90 يوم
|$ +0.0009521741329096385
|+31.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wanaka Farm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-0.28%
-15.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.
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