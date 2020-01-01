توكنوميكس Walrus the tusk ($TUSK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Walrus the tusk ($TUSK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Walrus the tusk ($TUSK) Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. الموقع الرسمي: https://tuskthewalrus.com/ اشتر $TUSK الآن!

توكنوميكس Walrus the tusk ($TUSK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Walrus the tusk ($TUSK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 39.25K $ 39.25K $ 39.25K إجمالي العرض: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B العرض المتداول: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.25K $ 39.25K $ 39.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0001839 $ 0.0001839 $ 0.0001839 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000215 $ 0.00000215 $ 0.00000215 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Walrus the tusk ($TUSK)

توكنوميكس Walrus the tusk ($TUSK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Walrus the tusk ($TUSK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $TUSK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $TUSK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $TUSK، استكشف السعر المباشر لتوكن $TUSK!

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