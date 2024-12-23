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سعر Walrus the tusk ($TUSK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.27K . يتم تحديث سعر $TUSK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Walrus the tusk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 476.93 - تغيير سعر Walrus the tusk خلال اليوم هو -8.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.00B

أداء سعر Walrus the tusk ($TUSK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Walrus the tusk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Walrus the tusk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Walrus the tusk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Walrus the tusk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.17% 30 يوم $ 0 -8.06% 60 يوم $ 0 -61.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Walrus the tusk ($TUSK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Walrus the tusk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.19% تغير السعر (1يوم) -8.17% تغير السعر (7 أيام) -46.26%

معلومات سوق Walrus the tusk ($TUSK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: