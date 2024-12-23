سعر Walrus the tusk ($TUSK)
سعر Walrus the tusk ($TUSK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.27K. يتم تحديث سعر $TUSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Walrus the tusk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 476.93
- تغيير سعر Walrus the tusk خلال اليوم هو -8.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.00B
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خلال اليوم، كان سعر Walrus the tusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Walrus the tusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Walrus the tusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Walrus the tusk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.17%
|30 يوم
|$ 0
|-8.06%
|60 يوم
|$ 0
|-61.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Walrus the tusk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.19%
-8.17%
-46.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK.
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