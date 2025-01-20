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سعر Wally The Whale (WALLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WALLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wally The Whale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23K - تغيير سعر Wally The Whale خلال اليوم هو -6.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wally The Whale (WALLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wally The Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wally The Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wally The Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wally The Whale مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.76% 30 يوم $ 0 +13.05% 60 يوم $ 0 -50.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wally The Whale (WALLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wally The Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.09% تغير السعر (1يوم) -6.76% تغير السعر (7 أيام) +21.66%

معلومات سوق Wally The Whale (WALLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: