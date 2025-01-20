سعر Wally The Whale (WALLY)
سعر Wally The Whale (WALLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WALLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wally The Whale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23K
- تغيير سعر Wally The Whale خلال اليوم هو -6.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wally The Whale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wally The Whale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wally The Whale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wally The Whale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.76%
|30 يوم
|$ 0
|+13.05%
|60 يوم
|$ 0
|-50.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wally The Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.09%
-6.76%
+21.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wally is the next Whale memecoin. The purpose of wally is to be funny while having no tangible value. With the market having many popular figures, a whale crypto has not yet been properly portrayed.
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