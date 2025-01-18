سعر WalletNow (WNOW)
سعر WalletNow (WNOW) المباشر لليوم هو USD 0.00883035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WNOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WalletNow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.07
- تغيير سعر WalletNow خلال اليوم هو -1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WalletNow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WalletNow مقابل USD هو $ +0.0000141762 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WalletNow مقابل USD هو $ +0.0007306417 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WalletNow مقابل USD هو $ +0.000168498060059947 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.07%
|30 يوم
|$ +0.0000141762
|+0.16%
|60 يوم
|$ +0.0007306417
|+8.27%
|90 يوم
|$ +0.000168498060059947
|+1.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WalletNow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.07%
+1.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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