احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WNOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WNOW.

سعر WalletNow (WNOW) المباشر لليوم هو USD 0.00883035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WNOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WalletNow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.07 - تغيير سعر WalletNow خلال اليوم هو -1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WalletNow (WNOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WalletNow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WalletNow مقابل USD هو $ +0.0000141762 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WalletNow مقابل USD هو $ +0.0007306417 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WalletNow مقابل USD هو $ +0.000168498060059947 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.07% 30 يوم $ +0.0000141762 +0.16% 60 يوم $ +0.0007306417 +8.27% 90 يوم $ +0.000168498060059947 +1.95%

تحليل سعر WalletNow (WNOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WalletNow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00876985$ 0.00876985 $ 0.00876985 24 ساعة مرتفع $ 0.0089309$ 0.0089309 $ 0.0089309 عالية طوال الوقت $ 0.282355$ 0.282355 $ 0.282355 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) +1.58%

معلومات سوق WalletNow (WNOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: