سعر Wall Street Pepe اليوم

السعر المباشر لمشروع Wall Street Pepe (WEPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WEPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WEPE.

يحتل Wall Street Pepe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 970,255، مع عرض متداول قدره 194.71B WEPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WEPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WEPE بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و+0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wall Street Pepe (WEPE)

القيمة السوقية $ 970.26K$ 970.26K $ 970.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 970.26K$ 970.26K $ 970.26K إمداد دورة التداول 194.71B 194.71B 194.71B إجمالي العرض 194,708,125,998.6211 194,708,125,998.6211 194,708,125,998.6211

القيمة السوقية الحالية لـ Wall Street Pepe هي $ 970.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WEPE يبلغ 194.71B، مع إجمالي عرض 194708125998.6211. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 970.26K.