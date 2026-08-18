سعر Wall Street Memes اليوم

السعر المباشر لمشروع Wall Street Memes (WSM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WSM.

يحتل Wall Street Memes حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 269,281، مع عرض متداول قدره 1.88B WSM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.076991، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WSM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.17.

معلومات سوق Wall Street Memes (WSM)

القيمة السوقية $ 269.28K$ 269.28K $ 269.28K الحجم (24 ساعة) $ 17.17$ 17.17 $ 17.17 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 271.22K$ 271.22K $ 271.22K إمداد دورة التداول 1.88B 1.88B 1.88B إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wall Street Memes هي $ 269.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.17. العرض المتداول لـ WSM يبلغ 1.88B، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 271.22K.