سعر Wale (WALE)
سعر Wale (WALE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.33K. يتم تحديث سعر WALE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wale خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Wale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all. So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.
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