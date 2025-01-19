سعر WaifuAI (WFAI)
سعر WaifuAI (WFAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WaifuAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46K
- تغيير سعر WaifuAI خلال اليوم هو -5.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WaifuAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WaifuAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WaifuAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WaifuAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.26%
|30 يوم
|$ 0
|-7.61%
|60 يوم
|$ 0
|-5.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WaifuAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.59%
-5.26%
-3.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? $WFAI is the quintessential anime-style influencer-inspired entertainment token, embodying the vibrant essence of memetic culture. What makes your project unique? As a meme coin, $WFAI holds no intrinsic value or financial expectations. It operates without a formal team or roadmap and is purely for entertainment purposes. History of your project. Started on 25 May 2023, as inspired by the Waifu meme culture. Uniswap v2 pool created on 28 May 2023. What’s next for your project? Launching on CEXs. What can your token be used for? Nothing.
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