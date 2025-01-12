سعر Waifu (WAIFU)
سعر Waifu (WAIFU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.07K. يتم تحديث سعر WAIFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Waifu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.20
- تغيير سعر Waifu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 49.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WAIFU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WAIFU.
خلال اليوم، كان سعر Waifu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Waifu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Waifu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Waifu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-46.30%
|60 يوم
|$ 0
|-53.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Waifu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Waifu ® is an anime-themed entertainment token of the Binance Smart Chain ecosystem. No Waifu... No Laifu! A decentralized premium cryptocurrency for anime lovers and otaku. A solid crypto-currency that was built on a top blockchain's smart contract. A BEP-20 token on the binance smart chain! It also has a provably fair and transparent initial coin distribution, which we believe are critical for the long-term success and decentralization.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WAIFU إلى AUD
A$--
|1 WAIFU إلى GBP
￡--
|1 WAIFU إلى EUR
€--
|1 WAIFU إلى USD
$--
|1 WAIFU إلى MYR
RM--
|1 WAIFU إلى TRY
₺--
|1 WAIFU إلى JPY
¥--
|1 WAIFU إلى RUB
₽--
|1 WAIFU إلى INR
₹--
|1 WAIFU إلى IDR
Rp--
|1 WAIFU إلى PHP
₱--
|1 WAIFU إلى EGP
￡E.--
|1 WAIFU إلى BRL
R$--
|1 WAIFU إلى CAD
C$--
|1 WAIFU إلى BDT
৳--
|1 WAIFU إلى NGN
₦--
|1 WAIFU إلى UAH
₴--
|1 WAIFU إلى VES
Bs--
|1 WAIFU إلى PKR
Rs--
|1 WAIFU إلى KZT
₸--
|1 WAIFU إلى THB
฿--
|1 WAIFU إلى TWD
NT$--
|1 WAIFU إلى CHF
Fr--
|1 WAIFU إلى HKD
HK$--
|1 WAIFU إلى MAD
.د.م--