سعر wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x (HOOD)
سعر wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x (HOOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 195.74K. يتم تحديث سعر HOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.23
- تغيير سعر wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.82B
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خلال اليوم، كان سعر wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.24%
|60 يوم
|$ 0
|-6.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر wagmicatgirlkanye420etfmoon1000x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HOOD" is an innovative project at the intersection of social impact, web3 technology, and entertainment, seamlessly blending NFT collections with captivating casual games. Launching on both the Ethereum and Solana blockchains, HOOD aims to empower users with a unique gaming experience that not only entertains but also fosters social good. Accessible on both mobile devices and web browsers, this project invites everyone to join the decentralized journey, where virtual worlds collide with real-world impact.
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