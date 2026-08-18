سعر Wagmi Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Wagmi Coin (WAGMI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAGMI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAGMI.

يحتل Wagmi Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 73,656، مع عرض متداول قدره 420.69T WAGMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAGMI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAGMI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wagmi Coin (WAGMI)

القيمة السوقية $ 73.66K$ 73.66K $ 73.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.66K$ 73.66K $ 73.66K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wagmi Coin هي $ 73.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAGMI يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.66K.