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سعر Wagie Bot (WAGIEBOT) المباشر لليوم هو USD 0.01097037 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.22K . يتم تحديث سعر WAGIEBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wagie Bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.29 - تغيير سعر Wagie Bot خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.50M

أداء سعر Wagie Bot (WAGIEBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wagie Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wagie Bot مقابل USD هو $ -0.0019441821 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wagie Bot مقابل USD هو $ +0.0035423555 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wagie Bot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0019441821 -17.72% 60 يوم $ +0.0035423555 +32.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wagie Bot (WAGIEBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wagie Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.47%

معلومات سوق Wagie Bot (WAGIEBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: