سعر WAGIE (WAGIE)
سعر WAGIE (WAGIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.03K. يتم تحديث سعر WAGIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WAGIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.84
- تغيير سعر WAGIE خلال اليوم هو -1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر WAGIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WAGIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WAGIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WAGIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.13%
|30 يوم
|$ 0
|-27.08%
|60 يوم
|$ 0
|-28.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WAGIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
-1.13%
-14.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.
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