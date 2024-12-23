سعر Wagerr (WGR)
سعر Wagerr (WGR) المباشر لليوم هو USD 0.00206651. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 535.95K. يتم تحديث سعر WGR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wagerr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.49
- تغيير سعر Wagerr خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 260.56M
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خلال اليوم، كان سعر Wagerr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wagerr مقابل USD هو $ +0.0000704936 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wagerr مقابل USD هو $ +0.0003261010 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wagerr مقابل USD هو $ +0.0001100369671092185 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.40%
|30 يوم
|$ +0.0000704936
|+3.41%
|60 يوم
|$ +0.0003261010
|+15.78%
|90 يوم
|$ +0.0001100369671092185
|+5.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wagerr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-1.40%
-8.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wagerr uses distributed blockchain technology to execute betting contracts. It escrows stakes, verifies results, and pays out winners. By eliminating central authorities, Wagerr solves the most pernicious problems in the industry. Reducing corruption and risk results in predictable operation. You can bet on Wagerr.
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€0.0019631845
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$0.00206651
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RM0.0092579648
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₺0.0727204869
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¥0.3232434942
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₽0.2126025488
|1 WGR إلى INR
₹0.1756326849
|1 WGR إلى IDR
Rp33.3308017853
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₱0.1211801464
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￡E.0.1050820335
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R$0.0125437157
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C$0.0029551093
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