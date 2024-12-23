احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WGR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WGR.

سعر Wagerr (WGR) المباشر لليوم هو USD 0.00206651 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 535.95K . يتم تحديث سعر WGR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wagerr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.49 - تغيير سعر Wagerr خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 260.56M

أداء سعر Wagerr (WGR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wagerr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wagerr مقابل USD هو $ +0.0000704936 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wagerr مقابل USD هو $ +0.0003261010 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wagerr مقابل USD هو $ +0.0001100369671092185 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.40% 30 يوم $ +0.0000704936 +3.41% 60 يوم $ +0.0003261010 +15.78% 90 يوم $ +0.0001100369671092185 +5.62%

تحليل سعر Wagerr (WGR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wagerr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00199753$ 0.00199753 $ 0.00199753 24 ساعة مرتفع $ 0.00210753$ 0.00210753 $ 0.00210753 عالية طوال الوقت $ 0.934216$ 0.934216 $ 0.934216 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -8.31%

معلومات سوق Wagerr (WGR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: