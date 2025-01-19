سعر WadzPay (WTK)
سعر WadzPay (WTK) المباشر لليوم هو USD 0.02902667. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WadzPay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.94K
- تغيير سعر WadzPay خلال اليوم هو +1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WadzPay مقابل USD هو $ +0.00056633 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WadzPay مقابل USD هو $ +2.5260696367 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WadzPay مقابل USD هو $ +1.7262181925 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WadzPay مقابل USD هو $ +0.022229499942154737 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00056633
|+1.99%
|30 يوم
|$ +2.5260696367
|+8,702.58%
|60 يوم
|$ +1.7262181925
|+5,947.01%
|90 يوم
|$ +0.022229499942154737
|+327.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WadzPay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+1.99%
+18,619.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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