سعر WADU (WADU)
سعر WADU (WADU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.48K. يتم تحديث سعر WADU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WADU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.00
- تغيير سعر WADU خلال اليوم هو +117.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر WADU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WADU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WADU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WADU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+117.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WADU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+117.09%
-40.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We’re all about honoring Waduhek’s spirit with a project as unpredictable and entertaining as he was. If you’re ready to bring Waduhek back to life and have some fun, WADU Coin is where you belong. Let’s Make WADU Great Again on the KASPA network. We want WADU to bring joy and positive vibes to the Kaspa ecosystem by cultivating our members to help and promote the Kaspa network to the masses and having a strong community that support KASPA as a whole.
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