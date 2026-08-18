سعر Wadoozie اليوم

السعر المباشر لمشروع Wadoozie (WADZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WADZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WADZ.

يحتل Wadoozie حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49,786، مع عرض متداول قدره 799.94M WADZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WADZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00437351، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WADZ بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-23.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wadoozie (WADZ)

القيمة السوقية $ 49.79K$ 49.79K $ 49.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.24K$ 62.24K $ 62.24K إمداد دورة التداول 799.94M 799.94M 799.94M إجمالي العرض 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wadoozie هي $ 49.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WADZ يبلغ 799.94M، مع إجمالي عرض 1000000001.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.24K.