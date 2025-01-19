سعر Wabbit Hole (WABBIT)
سعر Wabbit Hole (WABBIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WABBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wabbit Hole الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.81
- تغيير سعر Wabbit Hole خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wabbit Hole مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wabbit Hole مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wabbit Hole مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wabbit Hole مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-31.68%
|60 يوم
|$ 0
|-17.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wabbit Hole: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WABBIT is a memecoin built by a based anine Project on cronos chain called Project Ishin, who builds a whole ecosystem with NFTs, tokenomics, gamefi, branded merch, manga and anime. Sorrounded by a strong community and backed by a based dev. WABBIT is cute, WABBIT loves to dig!
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