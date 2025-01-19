سعر W3Starter Launchpad Token (W3LT)
سعر W3Starter Launchpad Token (W3LT) المباشر لليوم هو USD 1.31. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر W3LT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق W3Starter Launchpad Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.46
- تغيير سعر W3Starter Launchpad Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر W3Starter Launchpad Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر W3Starter Launchpad Token مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر W3Starter Launchpad Token مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر W3Starter Launchpad Token مقابل USD هو $ 0 .
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|التغيير (USD)
|التغيير (%)
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
W3Starter Launchpad is a platform specifically designed to support early-stage Web3 projects in raising funds and gaining exposure. By offering a curated selection of high-potential projects, it connects promising ventures with a community of investors who are keen to support innovative solutions within the blockchain space. The platform serves as a bridge between emerging projects and investors. W3LT is the platform's utility token, primarily used for purchasing services within the platform and for activity incentives.
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Fr1.1921
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