ما هو W3Starter Launchpad Token ( W3LT )

W3Starter Launchpad is a platform specifically designed to support early-stage Web3 projects in raising funds and gaining exposure. By offering a curated selection of high-potential projects, it connects promising ventures with a community of investors who are keen to support innovative solutions within the blockchain space. The platform serves as a bridge between emerging projects and investors. W3LT is the platform's utility token, primarily used for purchasing services within the platform and for activity incentives.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر W3Starter Launchpad Token (W3LT) الموقع الرسمي