معلومات سعر W Coin (W COIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +2.23% تغير السعر (7 أيام) +8.01%

سعر W Coin (W COIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول W COIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـW COIN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير W COIN -0.05% على مدار الساعة الماضية، +2.23% على مدار 24 ساعة، و +8.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق W Coin (W COIN)

القيمة السوقية $ 6.20K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.20K إمداد دورة التداول 930.47M إجمالي العرض 930,470,055.778194

القيمة السوقية الحالية لـ W Coin هي $ 6.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ W COIN يبلغ 930.47M، مع إجمالي عرض 930470055.778194. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.20K.