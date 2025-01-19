سعر Vyvo US Dollar (USDV)
سعر Vyvo US Dollar (USDV) المباشر لليوم هو USD 0.997849. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vyvo US Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.95
- تغيير سعر Vyvo US Dollar خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USDV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USDV.
خلال اليوم، كان سعر Vyvo US Dollar مقابل USD هو $ +0.0006443 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vyvo US Dollar مقابل USD هو $ +0.0002771026 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vyvo US Dollar مقابل USD هو $ -0.0025177725 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vyvo US Dollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0006443
|+0.06%
|30 يوم
|$ +0.0002771026
|+0.03%
|60 يوم
|$ -0.0025177725
|-0.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vyvo US Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.06%
+0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vyvo US Dollar ($USDV) - A fiat-backed stablecoin redeemable 1-to-1 for U.S. dollars held in trust accounts.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 USDV إلى AUD
A$1.60653689
|1 USDV إلى GBP
￡0.81823618
|1 USDV إلى EUR
€0.96791353
|1 USDV إلى USD
$0.997849
|1 USDV إلى MYR
RM4.4903205
|1 USDV إلى TRY
₺35.35379007
|1 USDV إلى JPY
¥155.93386323
|1 USDV إلى RUB
₽102.26954401
|1 USDV إلى INR
₹86.39376642
|1 USDV إلى IDR
Rp16,358.17771056
|1 USDV إلى PHP
₱58.42405895
|1 USDV إلى EGP
￡E.50.2915896
|1 USDV إلى BRL
R$6.0868789
|1 USDV إلى CAD
C$1.43690256
|1 USDV إلى BDT
৳121.2386535
|1 USDV إلى NGN
₦1,554.27953787
|1 USDV إلى UAH
₴42.01942139
|1 USDV إلى VES
Bs53.883846
|1 USDV إلى PKR
Rs278.18034422
|1 USDV إلى KZT
₸529.63829222
|1 USDV إلى THB
฿34.31602711
|1 USDV إلى TWD
NT$32.81925361
|1 USDV إلى CHF
Fr0.90804259
|1 USDV إلى HKD
HK$7.76326522
|1 USDV إلى MAD
.د.م10.01840396