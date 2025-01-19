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سعر Vyvo US Dollar (USDV) المباشر لليوم هو USD 0.997849 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vyvo US Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.95 - تغيير سعر Vyvo US Dollar خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vyvo US Dollar (USDV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vyvo US Dollar مقابل USD هو $ +0.0006443 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vyvo US Dollar مقابل USD هو $ +0.0002771026 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vyvo US Dollar مقابل USD هو $ -0.0025177725 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vyvo US Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0006443 +0.06% 30 يوم $ +0.0002771026 +0.03% 60 يوم $ -0.0025177725 -0.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vyvo US Dollar (USDV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vyvo US Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994896$ 0.994896 $ 0.994896 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.04%

معلومات سوق Vyvo US Dollar (USDV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: