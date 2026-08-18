سعر Vyvo Smart Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع Vyvo Smart Chain (VSC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VSC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VSC.

يحتل Vyvo Smart Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 302,307، مع عرض متداول قدره 4.71B VSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VSC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.075584، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VSC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Vyvo Smart Chain (VSC)

القيمة السوقية $ 302.31K$ 302.31K $ 302.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول 4.71B 4.71B 4.71B إجمالي العرض 20,014,165,805.0 20,014,165,805.0 20,014,165,805.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vyvo Smart Chain هي $ 302.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VSC يبلغ 4.71B، مع إجمالي عرض 20014165805.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.