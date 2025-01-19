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سعر VyFinance (VYFI) المباشر لليوم هو USD 0.104323 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VYFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VyFinance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.57 - تغيير سعر VyFinance خلال اليوم هو +2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر VyFinance (VYFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VyFinance مقابل USD هو $ +0.00221712 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VyFinance مقابل USD هو $ +0.0194940983 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VyFinance مقابل USD هو $ +0.0353374132 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VyFinance مقابل USD هو $ +0.064137132952335426 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00221712 +2.17% 30 يوم $ +0.0194940983 +18.69% 60 يوم $ +0.0353374132 +33.87% 90 يوم $ +0.064137132952335426 +159.60%

تحليل سعر VyFinance (VYFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VyFinance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.101022$ 0.101022 $ 0.101022 24 ساعة مرتفع $ 0.11126$ 0.11126 $ 0.11126 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) +2.17% تغير السعر (7 أيام) +2.71%

معلومات سوق VyFinance (VYFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: