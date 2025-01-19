سعر VyFinance (VYFI)
سعر VyFinance (VYFI) المباشر لليوم هو USD 0.104323. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VYFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VyFinance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.57
- تغيير سعر VyFinance خلال اليوم هو +2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VyFinance مقابل USD هو $ +0.00221712 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VyFinance مقابل USD هو $ +0.0194940983 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VyFinance مقابل USD هو $ +0.0353374132 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VyFinance مقابل USD هو $ +0.064137132952335426 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00221712
|+2.17%
|30 يوم
|$ +0.0194940983
|+18.69%
|60 يوم
|$ +0.0353374132
|+33.87%
|90 يوم
|$ +0.064137132952335426
|+159.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VyFinance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+2.17%
+2.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VyFinance is a DeFi protocol bringing Neural Net AutoHarvesting & KYC-less Hedge Fund Staking to Cardano.
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