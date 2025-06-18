سعر VuzzMind (VUZZ)
سعر VuzzMind (VUZZ) المباشر لليوم هو USD 0.00043519. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VUZZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VuzzMind الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر VuzzMind خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VuzzMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VuzzMind مقابل USD هو $ +0.0000210188 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VuzzMind مقابل USD هو $ +0.0001997371 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VuzzMind مقابل USD هو $ +0.0000327822179936299 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000210188
|+4.83%
|60 يوم
|$ +0.0001997371
|+45.90%
|90 يوم
|$ +0.0000327822179936299
|+8.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VuzzMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VuzzMind is an AI development hub with an intuitive interface, versatile tools, and a commitment to ethical practices. Continuously improving based on user feedback and industry standards, VuzzMind aims to democratize AI, enabling users of all expertise levels to create tailored AI models.
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