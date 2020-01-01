توكنوميكس Vulture Peak (VPK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vulture Peak (VPK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vulture Peak (VPK) Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! الموقع الرسمي: https://vulturepeak.io/ الوثيقة البيضاء: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ اشتر VPK الآن!

توكنوميكس Vulture Peak (VPK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vulture Peak (VPK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 67.81K $ 67.81K $ 67.81K إجمالي العرض: $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M العرض المتداول: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 500.06K $ 500.06K $ 500.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.785352 $ 0.785352 $ 0.785352 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01614307 $ 0.01614307 $ 0.01614307 السعر الحالي: $ 0.0167244 $ 0.0167244 $ 0.0167244 معرفة المزيد عن سعر Vulture Peak (VPK)

توكنوميكس Vulture Peak (VPK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vulture Peak (VPK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VPK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VPK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VPK، استكشف السعر المباشر لتوكن VPK!

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