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سعر Vulture Peak (VPK) المباشر لليوم هو USD 0.01646459 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.55K . يتم تحديث سعر VPK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vulture Peak الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52 - تغيير سعر Vulture Peak خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.29M

أداء سعر Vulture Peak (VPK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vulture Peak مقابل USD هو $ -0.00012151670198144 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vulture Peak مقابل USD هو $ -0.0085939463 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vulture Peak مقابل USD هو $ -0.0103881931 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vulture Peak مقابل USD هو $ -0.0393835064486476 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00012151670198144 -0.73% 30 يوم $ -0.0085939463 -52.19% 60 يوم $ -0.0103881931 -63.09% 90 يوم $ -0.0393835064486476 -70.51%

تحليل سعر Vulture Peak (VPK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vulture Peak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01640245$ 0.01640245 $ 0.01640245 24 ساعة مرتفع $ 0.0166398$ 0.0166398 $ 0.0166398 عالية طوال الوقت $ 0.785352$ 0.785352 $ 0.785352 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) -16.73%

معلومات سوق Vulture Peak (VPK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: