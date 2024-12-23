سعر Vulture Peak (VPK)
سعر Vulture Peak (VPK) المباشر لليوم هو USD 0.01646459. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.55K. يتم تحديث سعر VPK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vulture Peak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52
- تغيير سعر Vulture Peak خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.29M
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خلال اليوم، كان سعر Vulture Peak مقابل USD هو $ -0.00012151670198144 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vulture Peak مقابل USD هو $ -0.0085939463 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vulture Peak مقابل USD هو $ -0.0103881931 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vulture Peak مقابل USD هو $ -0.0393835064486476 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00012151670198144
|-0.73%
|30 يوم
|$ -0.0085939463
|-52.19%
|60 يوم
|$ -0.0103881931
|-63.09%
|90 يوم
|$ -0.0393835064486476
|-70.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vulture Peak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.73%
-16.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together!
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