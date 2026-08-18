سعر Vtrading اليوم

السعر المباشر لمشروع Vtrading (VTRADING) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VTRADING الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VTRADING.

يحتل Vtrading حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 519,563، مع عرض متداول قدره 1.00B VTRADING. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VTRADING بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.075753، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VTRADING بمقدار -10.34% خلال الساعة الماضية و+184.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.34K.

معلومات سوق Vtrading (VTRADING)

القيمة السوقية $ 519.56K$ 519.56K $ 519.56K الحجم (24 ساعة) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 519.56K$ 519.56K $ 519.56K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vtrading هي $ 519.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.34K. العرض المتداول لـ VTRADING يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 519.56K.