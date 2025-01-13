سعر VSolidus (VSOL)
سعر VSolidus (VSOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VSolidus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.35
- تغيير سعر VSolidus خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VSOL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VSOL.
خلال اليوم، كان سعر VSolidus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VSolidus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VSolidus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VSolidus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|+32.01%
|60 يوم
|$ 0
|+56.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VSolidus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.01%
+9.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VSolidus™️ is the result of our growing communities joint efforts to develop a new, better and faster transactional coin that serves as a good alternative to the current, industry standard, Bitcoin. With over 155,000 registered members, VSolidus™️ is built on an ever growing, friendly community, users can mine using VSolidus™️ core and/or participate in the daily rewards programmes. VSolidus™️ is compatible with the Nova Wallet™️ app.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VSOL إلى AUD
A$--
|1 VSOL إلى GBP
￡--
|1 VSOL إلى EUR
€--
|1 VSOL إلى USD
$--
|1 VSOL إلى MYR
RM--
|1 VSOL إلى TRY
₺--
|1 VSOL إلى JPY
¥--
|1 VSOL إلى RUB
₽--
|1 VSOL إلى INR
₹--
|1 VSOL إلى IDR
Rp--
|1 VSOL إلى PHP
₱--
|1 VSOL إلى EGP
￡E.--
|1 VSOL إلى BRL
R$--
|1 VSOL إلى CAD
C$--
|1 VSOL إلى BDT
৳--
|1 VSOL إلى NGN
₦--
|1 VSOL إلى UAH
₴--
|1 VSOL إلى VES
Bs--
|1 VSOL إلى PKR
Rs--
|1 VSOL إلى KZT
₸--
|1 VSOL إلى THB
฿--
|1 VSOL إلى TWD
NT$--
|1 VSOL إلى CHF
Fr--
|1 VSOL إلى HKD
HK$--
|1 VSOL إلى MAD
.د.م--