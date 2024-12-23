سعر VPS Ai (VPS)
سعر VPS Ai (VPS) المباشر لليوم هو USD 0.01706254. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.50M. يتم تحديث سعر VPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VPS Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.15K
- تغيير سعر VPS Ai خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.04M
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خلال اليوم، كان سعر VPS Ai مقابل USD هو $ -0.00012792109911608 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VPS Ai مقابل USD هو $ +0.0361782734 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VPS Ai مقابل USD هو $ +0.0264790623 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VPS Ai مقابل USD هو $ +0.006793952767646737 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00012792109911608
|-0.74%
|30 يوم
|$ +0.0361782734
|+212.03%
|60 يوم
|$ +0.0264790623
|+155.19%
|90 يوم
|$ +0.006793952767646737
|+66.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VPS Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-0.74%
-31.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralized AI & Blockchain $VPS GPU Cloud Ecosystem Our project is centered on democratizing access to high-powered computing through the $VPS GPU Cloud Ecosystem. We offer GPU-equipped Virtual Private Servers tailored for AI and blockchain applications, enabling developers, businesses, and innovators to access the computing resources they need. With the $VPS token and cryptocurrency transactions, our platform simplifies the process of renting these essential services, fostering a secure and decentralized environment for technological advancement. Our aim is to provide the backbone for future developments in AI and blockchain, making powerful computing accessible to all.
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