سعر Voyager AI (VOYAGE)
سعر Voyager AI (VOYAGE) المباشر لليوم هو USD 0.00291192. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M. يتم تحديث سعر VOYAGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voyager AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 766.59K
- تغيير سعر Voyager AI خلال اليوم هو -15.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 919.58M
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خلال اليوم، كان سعر Voyager AI مقابل USD هو $ -0.000538502920438096 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voyager AI مقابل USD هو $ -0.0008190121 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voyager AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voyager AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000538502920438096
|-15.60%
|30 يوم
|$ -0.0008190121
|-28.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voyager AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.84%
-15.60%
-31.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.
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