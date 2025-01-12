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سعر Voyager AI (VOYAGE) المباشر لليوم هو USD 0.00291192 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M . يتم تحديث سعر VOYAGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voyager AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 766.59K - تغيير سعر Voyager AI خلال اليوم هو -15.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 919.58M

أداء سعر Voyager AI (VOYAGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voyager AI مقابل USD هو $ -0.000538502920438096 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voyager AI مقابل USD هو $ -0.0008190121 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voyager AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voyager AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000538502920438096 -15.60% 30 يوم $ -0.0008190121 -28.12% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Voyager AI (VOYAGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voyager AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00282664$ 0.00282664 $ 0.00282664 24 ساعة مرتفع $ 0.00384155$ 0.00384155 $ 0.00384155 عالية طوال الوقت $ 0.00720331$ 0.00720331 $ 0.00720331 تغير السعر (1 ساعة) -1.84% تغير السعر (1يوم) -15.60% تغير السعر (7 أيام) -31.21%

معلومات سوق Voyager AI (VOYAGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: