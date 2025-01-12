سعر VOXTO (VXT)
سعر VOXTO (VXT) المباشر لليوم هو USD 0.02306821. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VOXTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.58K
- تغيير سعر VOXTO خلال اليوم هو +0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VOXTO مقابل USD هو $ +0.00019891 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VOXTO مقابل USD هو $ +0.0006067239 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VOXTO مقابل USD هو $ -0.0005601261 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VOXTO مقابل USD هو $ -0.0083157724050275 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019891
|+0.87%
|30 يوم
|$ +0.0006067239
|+2.63%
|60 يوم
|$ -0.0005601261
|-2.42%
|90 يوم
|$ -0.0083157724050275
|-26.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VOXTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.87%
-1.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Voxto was founded to provide users with better options for entering the decentralized world, a payment solution that links global consumers, off-chain and digital merchants, and the crypto economy.
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