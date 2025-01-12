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سعر VOXTO (VXT) المباشر لليوم هو USD 0.02306821 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VXT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VOXTO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.58K - تغيير سعر VOXTO خلال اليوم هو +0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر VOXTO (VXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VOXTO مقابل USD هو $ +0.00019891 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VOXTO مقابل USD هو $ +0.0006067239 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VOXTO مقابل USD هو $ -0.0005601261 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VOXTO مقابل USD هو $ -0.0083157724050275 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019891 +0.87% 30 يوم $ +0.0006067239 +2.63% 60 يوم $ -0.0005601261 -2.42% 90 يوم $ -0.0083157724050275 -26.49%

تحليل سعر VOXTO (VXT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VOXTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02283461$ 0.02283461 $ 0.02283461 24 ساعة مرتفع $ 0.02313227$ 0.02313227 $ 0.02313227 عالية طوال الوقت $ 0.061973$ 0.061973 $ 0.061973 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +0.87% تغير السعر (7 أيام) -1.67%

معلومات سوق VOXTO (VXT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: