سعر Voxel X Network (VXL)
سعر Voxel X Network (VXL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 216.18K. يتم تحديث سعر VXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voxel X Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.79
- تغيير سعر Voxel X Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 273.74M
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خلال اليوم، كان سعر Voxel X Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voxel X Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voxel X Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voxel X Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.11%
|60 يوم
|$ 0
|+26.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voxel X Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-18.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Voxel X Network is a decentralized autonomous ecosystem that supports the mobile app gaming industry using blockchain technology. The ecosystem native token is $VXL and can be swapped using Ethereum ($ETH), and soon Avalanche ($AVAX) and Cardano ($ADA) to minimize gas fees. Voxel X Network will include financial products such as our NFT marketplace, a decentralized exchange (DEX) launchpad, blockchain solutions, and a cloud-free NODE system, all community-owned.
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