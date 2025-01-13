سعر Vox Royale (VXR)
سعر Vox Royale (VXR) المباشر لليوم هو USD 0.169377. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VXR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vox Royale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 468.67
- تغيير سعر Vox Royale خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vox Royale مقابل USD هو $ -0.0006849146083251 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vox Royale مقابل USD هو $ -0.0860736142 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vox Royale مقابل USD هو $ -0.0529253328 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vox Royale مقابل USD هو $ -0.1607175961359753 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0006849146083251
|-0.40%
|30 يوم
|$ -0.0860736142
|-50.81%
|60 يوم
|$ -0.0529253328
|-31.24%
|90 يوم
|$ -0.1607175961359753
|-48.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vox Royale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-0.40%
-37.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.
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