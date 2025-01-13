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سعر Vox Royale (VXR) المباشر لليوم هو USD 0.169377 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VXR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vox Royale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 468.67 - تغيير سعر Vox Royale خلال اليوم هو -0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vox Royale (VXR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vox Royale مقابل USD هو $ -0.0006849146083251 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vox Royale مقابل USD هو $ -0.0860736142 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vox Royale مقابل USD هو $ -0.0529253328 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vox Royale مقابل USD هو $ -0.1607175961359753 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0006849146083251 -0.40% 30 يوم $ -0.0860736142 -50.81% 60 يوم $ -0.0529253328 -31.24% 90 يوم $ -0.1607175961359753 -48.68%

تحليل سعر Vox Royale (VXR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vox Royale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.167639$ 0.167639 $ 0.167639 24 ساعة مرتفع $ 0.173013$ 0.173013 $ 0.173013 عالية طوال الوقت $ 0.871076$ 0.871076 $ 0.871076 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) -37.01%

معلومات سوق Vox Royale (VXR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: