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سعر Vow USD (VUSD) المباشر لليوم هو USD 0.058888 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vow USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 291.17K - تغيير سعر Vow USD خلال اليوم هو -8.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vow USD (VUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vow USD مقابل USD هو $ -0.00538606634475202 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vow USD مقابل USD هو $ +0.0888038577 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vow USD مقابل USD هو $ +0.0542261373 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vow USD مقابل USD هو $ +0.023892870062445806 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00538606634475202 -8.37% 30 يوم $ +0.0888038577 +150.80% 60 يوم $ +0.0542261373 +92.08% 90 يوم $ +0.023892870062445806 +68.27%

تحليل سعر Vow USD (VUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vow USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.052631$ 0.052631 $ 0.052631 24 ساعة مرتفع $ 0.068091$ 0.068091 $ 0.068091 عالية طوال الوقت $ 0.081686$ 0.081686 $ 0.081686 تغير السعر (1 ساعة) +6.27% تغير السعر (1يوم) -8.37% تغير السعر (7 أيام) -21.00%

معلومات سوق Vow USD (VUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: