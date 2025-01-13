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سعر Voucher KSM (VKSM) المباشر لليوم هو USD 45.59 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VKSM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voucher KSM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48K - تغيير سعر Voucher KSM خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Voucher KSM (VKSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voucher KSM مقابل USD هو $ +0.04268832 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voucher KSM مقابل USD هو $ -9.3088670940 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voucher KSM مقابل USD هو $ +26.8636841090 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voucher KSM مقابل USD هو $ +18.273203906534427 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04268832 +0.09% 30 يوم $ -9.3088670940 -20.41% 60 يوم $ +26.8636841090 +58.92% 90 يوم $ +18.273203906534427 +66.89%

تحليل سعر Voucher KSM (VKSM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voucher KSM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 45.14$ 45.14 $ 45.14 24 ساعة مرتفع $ 47.56$ 47.56 $ 47.56 عالية طوال الوقت $ 81.38$ 81.38 $ 81.38 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -15.02%

معلومات سوق Voucher KSM (VKSM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: