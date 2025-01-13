سعر Voucher GLMR (VGLMR)
سعر Voucher GLMR (VGLMR) المباشر لليوم هو USD 0.260539. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VGLMR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voucher GLMR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.69
- تغيير سعر Voucher GLMR خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VGLMR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VGLMR.
خلال اليوم، كان سعر Voucher GLMR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voucher GLMR مقابل USD هو $ -0.0835578274 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voucher GLMR مقابل USD هو $ +0.0528032046 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voucher GLMR مقابل USD هو $ +0.06607236344900583 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0835578274
|-32.07%
|60 يوم
|$ +0.0528032046
|+20.27%
|90 يوم
|$ +0.06607236344900583
|+33.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voucher GLMR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-16.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
vGLMR (voucher GLMR) is a liquid staking derivative (LSD) of staked GLMR, with fully underlying GLMR reserve and yield-bearing feature of GLMR staking reward. Users can deposit GLMR into Bifrost SLP protocol and get vGLMR as return, vGLMR can be traded in the open market or be redeemed back to GLMR. Holding vGLMR equals to holding the GLMR staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vGLMR. Why vGLMR? 1. Liquid Staking The product allows users to stake GLMR for liquid vToken, (vGLMR). vGLMR will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Moonbeam-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vGLMR by adjusting the price of vGLMR / GLMR upwards. vGLMR Rate = SLP Staking GLMR (SUM) / vGLMR Total Issuance. 3. Floating redemption period, vGLMR redemption ≤ 28 days While Moonbeam’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vGLMR redemption by matching the real-time vGLMR minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vGLMR is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VGLMR إلى AUD
A$0.42207318
|1 VGLMR إلى GBP
￡0.21103659
|1 VGLMR إلى EUR
€0.25272283
|1 VGLMR إلى USD
$0.260539
|1 VGLMR إلى MYR
RM1.16982011
|1 VGLMR إلى TRY
₺9.2230806
|1 VGLMR إلى JPY
¥41.07918413
|1 VGLMR إلى RUB
₽26.47857857
|1 VGLMR إلى INR
₹22.45064563
|1 VGLMR إلى IDR
Rp4,271.13046416
|1 VGLMR إلى PHP
₱15.371801
|1 VGLMR إلى EGP
￡E.13.1572195
|1 VGLMR إلى BRL
R$1.59449868
|1 VGLMR إلى CAD
C$0.37517616
|1 VGLMR إلى BDT
৳31.92384367
|1 VGLMR إلى NGN
₦405.82336257
|1 VGLMR إلى UAH
₴11.06509133
|1 VGLMR إلى VES
Bs13.808567
|1 VGLMR إلى PKR
Rs72.87796908
|1 VGLMR إلى KZT
₸138.14298858
|1 VGLMR إلى THB
฿9.03549252
|1 VGLMR إلى TWD
NT$8.62644629
|1 VGLMR إلى CHF
Fr0.23709049
|1 VGLMR إلى HKD
HK$2.02699342
|1 VGLMR إلى MAD
.د.م2.62883851