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سعر Voucher GLMR (VGLMR) المباشر لليوم هو USD 0.260539 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VGLMR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voucher GLMR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.69 - تغيير سعر Voucher GLMR خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Voucher GLMR (VGLMR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voucher GLMR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voucher GLMR مقابل USD هو $ -0.0835578274 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voucher GLMR مقابل USD هو $ +0.0528032046 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voucher GLMR مقابل USD هو $ +0.06607236344900583 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0835578274 -32.07% 60 يوم $ +0.0528032046 +20.27% 90 يوم $ +0.06607236344900583 +33.98%

تحليل سعر Voucher GLMR (VGLMR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voucher GLMR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.803515$ 0.803515 $ 0.803515 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -16.22%

معلومات سوق Voucher GLMR (VGLMR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: