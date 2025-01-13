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سعر Voucher DOT (VDOT) المباشر لليوم هو USD 9.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VDOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voucher DOT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.04K - تغيير سعر Voucher DOT خلال اليوم هو -0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Voucher DOT (VDOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voucher DOT مقابل USD هو $ -0.018549432111799 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voucher DOT مقابل USD هو $ -2.1077419560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voucher DOT مقابل USD هو $ +2.7412831560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voucher DOT مقابل USD هو $ +3.564276255163228 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.018549432111799 -0.19% 30 يوم $ -2.1077419560 -22.04% 60 يوم $ +2.7412831560 +28.67% 90 يوم $ +3.564276255163228 +59.45%

تحليل سعر Voucher DOT (VDOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voucher DOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.49$ 9.49 $ 9.49 24 ساعة مرتفع $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 عالية طوال الوقت $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.19% تغير السعر (7 أيام) -11.36%

معلومات سوق Voucher DOT (VDOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: