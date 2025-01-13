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سعر Vortex Protocol (VP) المباشر لليوم هو USD 0.00856277 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vortex Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.90K - تغيير سعر Vortex Protocol خلال اليوم هو -0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vortex Protocol (VP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vortex Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vortex Protocol مقابل USD هو $ +0.0014671707 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vortex Protocol مقابل USD هو $ -0.0052659066 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vortex Protocol مقابل USD هو $ -0.2453374648644354 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.58% 30 يوم $ +0.0014671707 +17.13% 60 يوم $ -0.0052659066 -61.49% 90 يوم $ -0.2453374648644354 -96.62%

تحليل سعر Vortex Protocol (VP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vortex Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00855404$ 0.00855404 $ 0.00855404 24 ساعة مرتفع $ 0.00885977$ 0.00885977 $ 0.00885977 عالية طوال الوقت $ 20.04$ 20.04 $ 20.04 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) -4.72%

معلومات سوق Vortex Protocol (VP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: