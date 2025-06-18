سعر Vorilla (VORILLA)
سعر Vorilla (VORILLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 314.20K. يتم تحديث سعر VORILLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vorilla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Vorilla خلال اليوم هو +12.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Vorilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vorilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vorilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vorilla مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vorilla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
+12.04%
+28.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vorilla is a utility meme token designed to empower creators. It will be integrated as a currency within the VojVoj platform, a decentralized creator economy ecosystem, enabling creators to have full control over their assets while facilitating seamless transactions. VojVoj’s unique non-custodial wallet allows creators to earn, store, and utilize crypto, all within a Web2-like user interface. This wallet ensures creators have complete control over their funds, making low-cost, borderless transactions possible. VojVoj fosters a decentralized economy where creators are incentivized to collaborate and engage with the platform, all while being rewarded for their contributions.
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