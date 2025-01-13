سعر VOPO (VOPO)
سعر VOPO (VOPO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VOPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VOPO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17K
- تغيير سعر VOPO خلال اليوم هو -22.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VOPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VOPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VOPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VOPO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.85%
|30 يوم
|$ 0
|-61.74%
|60 يوم
|$ 0
|-61.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VOPO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.32%
-22.85%
-39.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VOPO is the new kid on the block, shooting to be meme coin #1 by hanging with Doges & Pepes. Think of it as the fun, quirky side of crypto where memes meet universal adoption.
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