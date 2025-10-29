سعر Vooz Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VOOZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VOOZ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Vooz Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VOOZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VOOZ بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.00028063
-5.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار Vooz Coin (VOOZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:20:46 (UTC+8)

معلومات سعر Vooz Coin (VOOZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0
$ 0.00131691
$ 0
-0.26%

-5.41%

+3.49%

+3.49%

سعر Vooz Coin (VOOZ) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VOOZ بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVOOZ على الإطلاق هو $ 0.00131691، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VOOZ -0.26% على مدار الساعة الماضية، -5.41% على مدار 24 ساعة، و +3.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vooz Coin (VOOZ)

$ 280.19K
--
$ 280.19K
998.41M
998,410,184.147502
القيمة السوقية الحالية لـ Vooz Coin هي $ 280.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VOOZ يبلغ 998.41M، مع إجمالي عرض 998410184.147502. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 280.19K.

سجل سعر Vooz Coin (VOOZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vooz Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vooz Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vooz Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vooz Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.41%
30 يوم$ 0-35.65%
60 يوم$ 0-63.04%
90 يوم$ 0--

ما هو Vooz Coin ( VOOZ )

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Vooz Coin (USD)

كم ستكون قيمة Vooz Coin (VOOZ) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Vooz Coin (VOOZ) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Vooz Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Vooz Coin!

عملة VOOZ إلى العملات المحلية

توكنوميكس Vooz Coin (VOOZ)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Vooz Coin (VOOZ) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VOOZ والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Vooz Coin (VOOZ)

كم يساوي Vooz Coin (VOOZ) اليوم؟
سعر VOOZ المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VOOZ إلى USD الحالي؟
سعر VOOZ إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Vooz Coin ؟
القيمة السوقية لعملة VOOZ هي $ 280.19K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VOOZ؟
العرض المتداول لتوكن VOOZ هو 998.41M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VOOZ؟
حقق VOOZ سعرًا قياسيًا قدره 0.00131691 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VOOZ؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 VOOZ.
ما هو حجم تداول VOOZ؟
حجم تداول VOOZ المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VOOZ هذا العام؟
قد يرتفع VOOZ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VOOZ لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Vooz Coin (VOOZ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

