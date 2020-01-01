توكنوميكس Voovo App (VOOVO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Voovo App (VOOVO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Voovo App (VOOVO) Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations. الموقع الرسمي: https://voovo.xyz/ اشتر VOOVO الآن!

توكنوميكس Voovo App (VOOVO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Voovo App (VOOVO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.85K $ 38.85K $ 38.85K إجمالي العرض: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M العرض المتداول: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.85K $ 38.85K $ 38.85K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00171215 $ 0.00171215 $ 0.00171215 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Voovo App (VOOVO)

توكنوميكس Voovo App (VOOVO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Voovo App (VOOVO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VOOVO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VOOVO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VOOVO، استكشف السعر المباشر لتوكن VOOVO!

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