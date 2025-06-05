احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VOOVO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VOOVO.

سعر Voovo App (VOOVO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.82K . يتم تحديث سعر VOOVO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voovo App الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Voovo App خلال اليوم هو +20.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M

أداء سعر Voovo App (VOOVO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voovo App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voovo App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voovo App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voovo App مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +20.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Voovo App (VOOVO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voovo App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00171215$ 0.00171215 $ 0.00171215 تغير السعر (1 ساعة) +27.42% تغير السعر (1يوم) +20.43% تغير السعر (7 أيام) -32.34%

معلومات سوق Voovo App (VOOVO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: