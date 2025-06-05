سعر Voovo App (VOOVO)
سعر Voovo App (VOOVO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.82K. يتم تحديث سعر VOOVO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voovo App الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Voovo App خلال اليوم هو +20.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VOOVO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VOOVO.
خلال اليوم، كان سعر Voovo App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voovo App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voovo App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voovo App مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+20.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voovo App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+27.42%
+20.43%
-32.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VOOVO إلى VND
₫--
|1 VOOVO إلى AUD
A$--
|1 VOOVO إلى GBP
￡--
|1 VOOVO إلى EUR
€--
|1 VOOVO إلى USD
$--
|1 VOOVO إلى MYR
RM--
|1 VOOVO إلى TRY
₺--
|1 VOOVO إلى JPY
¥--
|1 VOOVO إلى RUB
₽--
|1 VOOVO إلى INR
₹--
|1 VOOVO إلى IDR
Rp--
|1 VOOVO إلى KRW
₩--
|1 VOOVO إلى PHP
₱--
|1 VOOVO إلى EGP
￡E.--
|1 VOOVO إلى BRL
R$--
|1 VOOVO إلى CAD
C$--
|1 VOOVO إلى BDT
৳--
|1 VOOVO إلى NGN
₦--
|1 VOOVO إلى UAH
₴--
|1 VOOVO إلى VES
Bs--
|1 VOOVO إلى PKR
Rs--
|1 VOOVO إلى KZT
₸--
|1 VOOVO إلى THB
฿--
|1 VOOVO إلى TWD
NT$--
|1 VOOVO إلى AED
د.إ--
|1 VOOVO إلى CHF
Fr--
|1 VOOVO إلى HKD
HK$--
|1 VOOVO إلى MAD
.د.م--
|1 VOOVO إلى MXN
$--