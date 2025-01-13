سعر Voodoo (LDZ)
سعر Voodoo (LDZ) المباشر لليوم هو USD 0.00205699. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voodoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 488.07
- تغيير سعر Voodoo خلال اليوم هو +2.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Voodoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voodoo مقابل USD هو $ -0.0000982301 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voodoo مقابل USD هو $ -0.0006976824 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voodoo مقابل USD هو $ -0.0003537159022585005 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.61%
|30 يوم
|$ -0.0000982301
|-4.77%
|60 يوم
|$ -0.0006976824
|-33.91%
|90 يوم
|$ -0.0003537159022585005
|-14.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voodoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+2.61%
-4.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? We are a Passive Income based NFT project that allows our holders to stake and earn our native token Voodoo by holding one of our NFTs! We are also currently creating several DAOs and raid-2-Earn systems within our community to further benefit our project, roadmap, and goals! What makes your project unique? We are the first metaphysical healing based project that allows its holders to stake and earn our token $Voodoo! History of your project. We have one Sold out collection with another one currently minting! We have grown tremendously in our 7 months of trading and networking! What’s next for your project? We look to expand our token Voodoo, and bring many different use case scenarios. Such as our OG trait shop, Our Raid2Earn platform, and our three staking pools! What can your token be used for? Voodoo can be used to purchase our Project NFTs, it also can be used in our Trait Shop, our holders can even mint our current collection in Voodoo Token!
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