سعر VolumeX (VOLX)
سعر VolumeX (VOLX) المباشر لليوم هو USD 0.00174782. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VOLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VolumeX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28
- تغيير سعر VolumeX خلال اليوم هو -1.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VolumeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VolumeX مقابل USD هو $ -0.0000833495 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VolumeX مقابل USD هو $ -0.0005257187 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VolumeX مقابل USD هو $ -0.0000469535238578392 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.53%
|30 يوم
|$ -0.0000833495
|-4.76%
|60 يوم
|$ -0.0005257187
|-30.07%
|90 يوم
|$ -0.0000469535238578392
|-2.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VolumeX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.27%
-1.53%
+12.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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