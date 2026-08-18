سعر Voltage Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Voltage Finance (VOLT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VOLT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VOLT.

يحتل Voltage Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 423,065، مع عرض متداول قدره 8.73B VOLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VOLT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00533542، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VOLT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-42.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Voltage Finance (VOLT)

القيمة السوقية $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K إمداد دورة التداول 8.73B 8.73B 8.73B إجمالي العرض 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893

القيمة السوقية الحالية لـ Voltage Finance هي $ 423.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VOLT يبلغ 8.73B، مع إجمالي عرض 8727621989.42893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 423.07K.