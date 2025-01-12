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سعر Volta Protocol (VOLTA) المباشر لليوم هو USD 0.00450727 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.38K . يتم تحديث سعر VOLTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Volta Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.30 - تغيير سعر Volta Protocol خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.84M

أداء سعر Volta Protocol (VOLTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Volta Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Volta Protocol مقابل USD هو $ -0.0008104661 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Volta Protocol مقابل USD هو $ -0.0000956924 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Volta Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.15% 30 يوم $ -0.0008104661 -17.98% 60 يوم $ -0.0000956924 -2.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Volta Protocol (VOLTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Volta Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0044926$ 0.0044926 $ 0.0044926 24 ساعة مرتفع $ 0.00455436$ 0.00455436 $ 0.00455436 عالية طوال الوقت $ 0.384998$ 0.384998 $ 0.384998 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -1.45%

معلومات سوق Volta Protocol (VOLTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: