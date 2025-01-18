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سعر Volta Club (VOLTA) المباشر لليوم هو USD 2.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VOLTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Volta Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.34 - تغيير سعر Volta Club خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Volta Club (VOLTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Volta Club مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Volta Club مقابل USD هو $ -2.2534743660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Volta Club مقابل USD هو $ -2.2633336180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Volta Club مقابل USD هو $ -25.072116072214515 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ -2.2534743660 -91.23% 60 يوم $ -2.2633336180 -91.63% 90 يوم $ -25.072116072214515 -91.03%

تحليل سعر Volta Club (VOLTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Volta Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 24 ساعة مرتفع $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 عالية طوال الوقت $ 326.14$ 326.14 $ 326.14 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +60.89%

معلومات سوق Volta Club (VOLTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: