سعر Volta Club (VOLTA)
سعر Volta Club (VOLTA) المباشر لليوم هو USD 2.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VOLTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Volta Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.34
- تغيير سعر Volta Club خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Volta Club مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Volta Club مقابل USD هو $ -2.2534743660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Volta Club مقابل USD هو $ -2.2633336180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Volta Club مقابل USD هو $ -25.072116072214515 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ -2.2534743660
|-91.23%
|60 يوم
|$ -2.2633336180
|-91.63%
|90 يوم
|$ -25.072116072214515
|-91.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Volta Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
0.00%
+60.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Volta is the token that represents the Volta Club protocol. With a maximum and total supply of 1,000,000, it has been transitioned from the deprecated wMEMO, the native token of Wonderland DAO, at a 1:330 rate. As Wonderland undergoes rebranding, both tokens will be supported for the near future. However, Volta will be the sole officially supported token and will be used as the protocol's native token.
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